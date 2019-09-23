4 aylÄ±k hamile eÅŸini tekme tokat dÃ¶vdÃ¼!

Olay, akÅŸam saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yÃ¼rÃ¼yen Saadet ve Fatih Sevim Ã§ifti arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼yerek kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerineÂ Fatih Sevim, kucaÄŸÄ±nda 1 yaÅŸÄ±nda Ã§ocuÄŸu olan hamile eÅŸi Saadet Sevim'i tekme tokat dÃ¶vmeye baÅŸladÄ±. Saadet Sevim aldÄ±ÄŸÄ± darbelerle yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken,Â Fatih Sevim Ã§evredekiler tarafÄ±ndan durduruldu. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerince ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan Saadet Sevim, AdÄ±yaman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nan Sevim'in saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise Fatih Sevim'i gÃ¶zaltÄ±na alarak emniyete gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.Â Fatih Sevim'in eÅŸini dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼ anlar Ã§evredeki bir gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine anbean yansÄ±dÄ±.

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