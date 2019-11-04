4 Ekim hava durumu... Bugün hava nasıl olacak? Yağmur var mı?
İstanbul'da geçen hafta perşembe cuma günü yağan yağmur yerini parçalı bulutlu bir havaya bıraktı. Hava sıcaklıkları da hafta sonu artmaya başladı. Bugün de kuzey ve batı kesimlerde sıcaklıklar artacak. İşte 4 Ekim Türkiye geneli hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla ve çevresinde kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Kurum Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege için de kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. İşte 4 Ekim hava durumu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bugün sabah saatlerinden itibaren Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Tekirdağ ve Çanakkale'nin batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde batı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin batı kesimlerinin çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde batı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu