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11.08.2019 - 12:23| DHA

4 ev, 4 samanlık ve ahır yandı!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otların tutuşmasıyla başlayan yangında 4 ev, 4 samanlık ve 1 ahır, küle döndü.

4 ev, 4 samanlık ve ahır yandı!

Manavgat'ın Yeşilbağ Mahallesi Dumanlı mevkisinde sabah saat 05.00 sıralarında otluk alanda yangın çıktı. Bölgede esen şiddetli poyrazın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın bölgedeki ev, samanlık ve ahırlara ulaştı. Mahalle halkının haber vermesiyle olay yerine Manavgat'ta konuşlu yangın söndürme helikopteri, Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 ev, 4 samanlık ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi. Evlerin bahçelerinde bulunan meyve ağaçlarının da yandığı yangında ahırda bulunan hayvanların zarar görmediği belirtildi.

Yapılan incelemede yangının elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımın yerdeki otları tutuşturmasından kaynaklandığı tespit edildi.

 

 

 

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