4 EylÃ¼l SayÄ±sal Loto sonuÃ§larÄ± 6 bilen Ã§Ä±ktÄ± mÄ±

Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan hafanÄ±n iki gÃ¼nÃ¼ Ã§ekiliÅŸi gerÃ§ekleÅŸtirilen SayÄ±sal Loto oyununun 1250. Ã§ekiliÅŸinde 6 bilen 1 kiÅŸi, 1 milyon 138 bin 926 lira tutarÄ±ndaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã§ekiliÅŸte 5 bilen 65 kiÅŸi 7 bin 11'er lira, 4 bilen 3 bin 785 kiÅŸi 91 lira 15'er kuruÅŸ ve 3 bilen 71 bin 187 kiÅŸi ise 12 lira 75'er kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±.

BÃ¼yÃ¼k ikramiye isabet eden kuponun Denizli'nin Merkezefendi ilÃ§esinden yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ã‡ekiliÅŸte, toplam 2 milyon 847 bin 311 lira ikramiye daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

HasÄ±lattan KDV olarak 943 bin 63 lira, Åžans OyunlarÄ± Vergisi olarak da 527 bin 279 lira kamuya aktarÄ±lacak.

SAYISAL LOTO Ã‡EKÄ°LÄ°Åž SONUÃ‡LARI

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