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29.07.2019 - 19:01| DHA

4 gündür haber alınamıyordu... Evinde ölü bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, kendisinden 4 gündür haber alınamayan Alper Çakır (40), evinde ölü bulundu.

4 gündür haber alınamıyordu... Evinde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Lalaşahin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan Alper Çakır'dan 4 gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi. İhbar üzerine Bursa Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle, çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, oturma odasında Alper Çakır'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Çakır'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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