MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri4 gündür kayıp olan nakliyecinin Kızılırmak'ta cesedi bulundu!
14.11.2019 - 11:49 | | DHA

4 gündür kayıp olan nakliyecinin Kızılırmak'ta cesedi bulundu!

Kayseri’nin Özvatan ilçesinde 4 gündür kayıp olan nakliye şoförü Tuğran Pezük'ün (55) cesedi Kızılırmak'ta bulundu.

4 gündür kayıp olan nakliyecinin Kızılırmak'ta cesedi bulundu!

Nakliye şoförü evli ve 3 çocuk babası Tuğran Pezük, 4 gün önce evinden ayrıldıktan sonra geriye dönmedi. Yakınları jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan aramalarda Pezük'e ait nakliye kamyonu, Kermelik mahallesi mevkiinde Kızılırmak kenarında bulundu. Çevrede araştırma yapan jandarma ekipleri, Pezük'ün montunu ve cep telefonunu ırmak kenarında buldu. Bunun üzerine Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibi, ırmakta arama başlattı. Yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonunda Pezük'ün cansız bedenine ulaşıldı.

4 gündür kayıp olan nakliyecinin Kızılırmakta cesedi bulundu

Pezük'ün cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

 

Eve giren baykuş görenleri şaşırttıSivas’ta bir eve giren yaralı dev baykuş itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak koruma altına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, hangi dizide oynuyor?

Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, hangi dizide oynuyor?

MSB: Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

MSB: Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Süt fabrikasında büyük yangın!

Süt fabrikasında büyük yangın!

4 gündür kayıp olan nakliyecinin Kızılırmak'ta cesedi bulundu!

4 gündür kayıp olan nakliyecinin Kızılırmak'ta cesedi bulundu!

Sıradaki Haber