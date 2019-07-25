4 katlı binada yangın çıktı, 5 kişilik aile ölümden döndü

Polis ekipleri de çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Bu sırada son anda alevlerin arasından çıkan aileye de komşuları yardım etti. İtfaiye ekipleri çalışmalarının ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Yangın sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken alevlerin yükseldiği dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın çıkan daireden alevlerin yükselmesi bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansındı. Görüntüler de daireden alevlerin yükseldiği görülürken, mahalle sakinlerinin de panik içinde oldukları duyuluyor.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.