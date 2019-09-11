4 kişinin yanarak öldüğü olaydan tüyler ürperten gerçek!

Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Akpınar Tekstil fabrikasında 6 Haziran'da çıkan yangında 3 Suriye ve 1 Afganistan uyruklu işçi yanarak öldü. Yangınla ilgili fabrika sahibi Fatih Akpınar ile aynı fabrikada içerisinde bulunan başka bir firmanın sahibi Mahmut Genç tutuklandı.

Yangına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, tanıkların ifadelerine göre önce bir duman kokusu aldıklarını, çalışanların duman kokusu alana kadar yangını fark etmemelerinin iş yerinde yangın algılama sisteminin olmadığını veya etkin bir şekilde çalışmadığını ortaya koyduğu belirtildi. Ustabaşının işçilere seslenerek yangını duyurduğu, bu durumun yangın uyarı sisteminin olmadığını gösterdiği, çalışanların hızlı bir şekilde tahliye olmaması, panik yapmasının iş yerinde acil durum senaryolarının işlemediğini, çalışanların yangın gibi durumlarda yapması gerekenler konusunda eğitilmediği, iş yerini nasıl tahliye edeceklerinin kendilerine öğretilmediği anlaşıldığı belirtildi. İfadeler ve olay yeri keşfi sonucu iş yerinde yangın tesisatının uygun bir şekilde çalışmadığı belirlendi.

FABRİKADA DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞ

Bilirkişi raporunda aynı iş yerinde 2 Mayıs günü havalandırma bacasında oluşan bir yangına müdahale edildiği, her iki yangınla ilgili rapor birleştirildiğinde fabrikadaki üretim alanında bulunan havalandırma sisteminin yüksek bir yangın riski oluşturabilecek bir yapıya sahip olduğu düşüncesini desteklediği ve yangının ana çıkışının burası olduğu kanaati oluştu.

VANALAR KAPALI

Fabrikada yapılan keşif çalışmalarında yağmurlama sisteminin var olduğunun görüldüğü, ancak hazırlanan itfaiye raporunda sisteme ait 3 vananın kapalı olmasının sistemin çalışmasını engellediği ve oluşan yangının daha hızlı yayılmasına neden olduğu belirlendi. Vanaların kapalı olmasının sistemin çalışmasını engellerken, oluşan yüksek sıcaklıktan dolayı tüm yağmurlama sisteminin asılı bulunduğu aparatlardan kurtularak işlevselliğini yitirerek çökmesine neden olduğu anlaşıldı.

HAVALANDIRMA SİSTEMİ NEDEN OLDU

Raporun sonuç bölümünde, “Yangının çıkış nedeninin, havalandırma sistemindeki toz yapısındaki uçucu materyallerin yanması ile (statik elektrik) başladığı ve aynı sistem üzerinden yayıldığı, yangın söndürme (yağmurlama) ve ikaz sistemlerinin çalışmaması nedeniyle hızla yayıldığı ve bütün tesisi kaplayarak can ve mal kaybına neden olduğu kanaatine varılmıştır” ifadelerin yer verildi.