4 öÄŸretmenin bulunduÄŸu araç kaza yaptÄ±
SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucuÂ okul duvarÄ±na Ã§arpan otomobildeki 4 Ã¶ÄŸretmen yaralandÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ã‡ankaya ilÃ§esi Ä°ncek Åžehit SavcÄ± Mehmet SelimÂ Kiraz BulvarÄ±'nda Ä°ncek istikametine giden GÃ¶kÃ§e Åž. idaresindeki 06 GPB 48Â plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden Ã§Ä±ktÄ±.
Otomobil, yol kenarÄ±ndaki Ankara Ãœniversitesi GeliÅŸtirme VakfÄ± Ã–zelÂAnadolu ve Fen Lisesi'nin bahÃ§e duvarÄ±na Ã§arptÄ±.
Kazada araÃ§ta bulunan ve Ã¶zel bir okulda Ã¶ÄŸretmenlik yaptÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenilen 4 kiÅŸi yaralandÄ±.
AraÃ§ta sÄ±kÄ±ÅŸan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ GÃ¶kÃ§en Åž. ile Ã¶n yolcu koltuÄŸunda oturan arkadaÅŸÄ±, olay yerine sevk edilen itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±ylaÂ kurtarÄ±ldÄ±.
YaralÄ± 4 Ã¶ÄŸretmen, ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Ã§eÅŸitli hastanelereÂ kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
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