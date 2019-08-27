MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerGündem4 öÄŸretmenin bulunduÄŸu araç kaza yaptÄ±
27.08.2019 - 13:23| AA

4 öÄŸretmenin bulunduÄŸu araç kaza yaptÄ±

SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucuÂ okul duvarÄ±na Ã§arpan otomobildeki 4 Ã¶ÄŸretmen yaralandÄ±.

4 öÄŸretmenin bulunduÄŸu araç kaza yaptÄ±
4 öÄŸretmenin bulunduÄŸu araç kaza yaptÄ±
4 öÄŸretmenin bulunduÄŸu araç kaza yaptÄ±
4 öÄŸretmenin bulunduÄŸu araç kaza yaptÄ±
Haberin TÃ¼m FotoÄŸraflarÄ±

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ã‡ankaya ilÃ§esi Ä°ncek Åžehit SavcÄ± Mehmet SelimÂ  Kiraz BulvarÄ±'nda Ä°ncek istikametine giden GÃ¶kÃ§e Åž. idaresindeki 06 GPB 48Â  plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden Ã§Ä±ktÄ±.

Otomobil, yol kenarÄ±ndaki Ankara Ãœniversitesi GeliÅŸtirme VakfÄ± Ã–zelÂAnadolu ve Fen Lisesi'nin bahÃ§e duvarÄ±na Ã§arptÄ±.

Kazada araÃ§ta bulunan ve Ã¶zel bir okulda Ã¶ÄŸretmenlik yaptÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenilen 4 kiÅŸi yaralandÄ±.

AraÃ§ta sÄ±kÄ±ÅŸan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ GÃ¶kÃ§en Åž. ile Ã¶n yolcu koltuÄŸunda oturan arkadaÅŸÄ±, olay yerine sevk edilen itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±ylaÂ  kurtarÄ±ldÄ±.

YaralÄ± 4 Ã¶ÄŸretmen, ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Ã§eÅŸitli hastanelereÂ  kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

4 öÄŸretmenin bulunduÄŸu araç kaza yaptÄ±Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu okul duvarÄ±na çarpan otomobildeki 4 öÄŸretmen yaralandÄ±.
daha fazla video iÃ§in

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Son dakika! Etkisiz hale getirilen 3 teröristten biri gri listede çÄ±ktÄ±!

Son dakika! Etkisiz hale getirilen 3 terÃ¶ristten biri gri listede Ã§Ä±ktÄ±!

EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nda ele geçirildi! DeÄŸeri 350 bin lira...

EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nda ele geÃ§irildi! DeÄŸeri 350 bin lira...

MasterChef RÄ±fat YurttaÅŸ kimdir, kaç yaÅŸÄ±nda?

MasterChef RÄ±fat YurttaÅŸ kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda?

MasterChef Murat Tokmak kimdir, kaç yaÅŸÄ±nda?

MasterChef Murat Tokmak kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda?

SÄ±radaki Haber