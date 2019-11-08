MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri40 kişiyi 30 milyon TL dolandırdı! 'Bitcoin Safiye' ile ilgili flaş gelişme
08.11.2019 - 20:42 | | DHA

40 kişiyi 30 milyon TL dolandırdı! 'Bitcoin Safiye' ile ilgili flaş gelişme

Aydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan Safiye Gökçe B., Bursa'da yakalandı. Yakalanan Safiye Gökçe B. adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

40 kişiyi 30 milyon TL dolandırdı! 'Bitcoin Safiye' ile ilgili flaş gelişme

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Safiye Gökçe B.'nin Bursa'da olduğunu belirleyerek, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze- Orhangazi- İzmir yolu Bursa gişelerinde önlem aldı. Kente saat 03.00 sıralarında araçla giriş yapan Safiye Gökçe B., polis ekiplerince durdurularak, gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Safiye Gökçe B., işlemlerinin ardından Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

TUTUKLANDI

'Bitcoin' karşılığı; yaklaşık 30 milyon TL dolandırıp ortadan kaybolan ve Bursa'da yakalanıp, Aydın'a getirilen Safiye Gökçe Y., İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Safiye Gökçe Y. tutuklandı.

 

 

Bitcoin Safiye Bursa'da böyle yakalandı40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan 'Bitcoin Safiye' Bursa Polisi tarafından yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

EYT'liler heyecanla bekliyor! EYT çıkacak mı?

EYT'liler heyecanla bekliyor! EYT çıkacak mı?

Mevlit Kandil mesajları... En güzel Mevlid Kandili mesajları

Mevlit Kandil mesajları... En güzel Mevlid Kandili mesajları

Ege Bölgesi'ni esir almışlardı! 'Azılı hırsızlar' yakalandı

Ege Bölgesi'ni esir almışlardı! 'Azılı hırsızlar' yakalandı

40 kişiyi 30 milyon TL dolandırdı! 'Bitcoin Safiye' ile ilgili flaş gelişme

40 kişiyi 30 milyon TL dolandırdı! 'Bitcoin Safiye' ile ilgili flaş gelişme

Sıradaki Haber