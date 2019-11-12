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12.11.2019 - 20:34 |

41 Gün filmi konusu nedir? 41 Gün oyuncuları kimlerdir?

41 Gün filmi bu akşam bir kez daha ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Gerçek bir yaşam öyküsünün konu alındığı 41 gün filmi, izleyenlere oldukça heyecanlı anlar yaşatacak. Peki merakla beklenen 41 Gün filmi konusu nedir? İşte bu sorunun yanıtı ve 41 Gün oyuncuları...

41 Gün filmi konusu nedir? 41 Gün oyuncuları kimlerdir?

Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan 41 Gün filmi için meraklı arayış sürüyor. 41 Gün filminin konusu nedir? İşte izlemeyenlerin merakla sorguladığı 41 Gün filmi hakkında bilinenler...

41 GÜN KONUSU VE OYUNCULARI

Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, tanıştıktan kısa süre sonra birbirlerine aşık olan ve hayatlarının macerasına doğru yelken açan iki insanı anlatıyor. Hevesli denizciler okyanusa açılırlar fakat yolculukları sırasında en büyük kasırga felaketlerinden birini yaşarlar. Kasırganın ardından kendine gelen Tami (Shailene Woodley), Richard’ın (Sam Claflin) ağır yaralandığını ve teknelerinin harabeye döndüğünü görür. Tami, kurtarılmak için hiçbir umudu olmadan, kendisini ve hayatı boyunca aşık olduğu tek adamı kurtarmak için gereken gücü ve kararlılığı kendinde bulmak zorundadır.

 

'Ailesi adına' çiçek bırakıldıÖlü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in evinin önüne gelen çalışma arkadaşı Le Mesurier'in ailesi adına ofisin kapısına gül yapraklarıyla birlikte çiçek bıraktı.
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