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05.08.2019 - 11:43

41 Gün filminin konusu nedir?

Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan 41 Gün filmi için meraklı arayış sürüyor. 41 Gün filminin konusu nedir? İşte izlemeyenlerin merakla sorguladığı 41 Gün filmi hakkında bilinenler...

41 Gün filminin konusu nedir?

41 Gün filminin konusu: Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, tanıştıktan kısa süre sonra birbirlerine aşık olan ve hayatlarının macerasına doğru yelken açan iki insanı anlatıyor. Hevesli denizciler okyanusa açılırlar fakat yolculukları sırasında en büyük kasırga felaketlerinden birini yaşarlar. Kasırganın ardından kendine gelen Tami (Shailene Woodley), Richard’ın (Sam Claflin) ağır yaralandığını ve teknelerinin harabeye döndüğünü görür. Tami, kurtarılmak için hiçbir umudu olmadan, kendisini ve hayatı boyunca aşık olduğu tek adamı kurtarmak için gereken gücü ve kararlılığı kendinde bulmak zorundadır.

At arabası ile geldi yol ortasındaki demir bariyeri çaldıDenizli’de at arabası ile hurda toplayan bir kadının refüjde bulunan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki demir bariyerlerden birini çalması amatör kamera tarafından görüntülendi.
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