41 polis ablasından biri tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ/PDY’nin devlet kurumları içerisindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada, FETÖ’nün polis okulları yapılanması içerisinde yer aldıkları ve mezun olduktan sonra da örgütsel faaliyetlere devam ettikleri tespit edilen 41 kadın polis belirlendi. Polis okullarına girişlerinden önce de örgütün dershanelerine gittikleri ve örgüt tarafından polis okullarına sokuldukları belirlenen 41 örgüt mensubu kadın polisin, memur olup atandıktan sonra da 2016 ve 2017 yıllarına kadar örgüt toplantılarına katıldıkları ve toplantılar düzenledikleri tespit edildi. Örgüt içerisinde “abla” konumunda yer aldıkları öğrenilen 41 polis yakalanması için geçtiğimiz hafta 23 ilde operasyon düzenleyen İstanbul Kaçakçılık ekipleri, şüphelilerin tamamını yakaladı.

Göreve döndüler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan 41 polis savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Polislerden 17’si hamile oldukları için adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, pişman olan 23’ünün de talebi mahkemece kabul edilip salıverildi. Sadece bir “abla polis”in tutuklandığı soruşturmada, mahkeme kararıyla serbest bırakılan 20 kadın polis görevlerine döndü.