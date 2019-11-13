44 bin inşaat çiple izleniyor

Yapı denetimde 2018 yılında kullanılmaya başlanan elektronik beton izleme sisteminin verileri belli oldu. Buna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bugüne kadar 44 bin 429 inşaattan 2 milyon 604 bin 996 taze beton numunesi alındı ve deneye tabi tutuldu. Bakanlık sistemin yüzde 99 gibi oranda başarıyla çalıştığını tespit etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 25 Aralık 2018’den itibaren Elektronik Beton İzleme Sistemi kapsamında çip uygulamasına geçilmişti. Bakanlıkça, yapı denetiminde kullanılmaya başlanan elektronik beton izleme sisteminin (çipli takip) rakamları belli oldu. Buna göre, bu güne kadar 44 bin 429 adet inşaattan 2 milyon 604 bin 996 taze beton numunesi alındı ve deneye tabi tutuldu. Bakanlık, sistemin yüzde 99 gibi yüksek bir oranda başarıyla çalıştığını tespit etti. Bakanlık yetkilileri konuyla ilgili olarak, “Bu sistemle; betondaki hataları, kayıp ve kaçak oranlarını sıfıra yakın hale getireceğiz” açıklamasını yaptı.

81 valiliğe genelge



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’daki son depremde kamu binalarının zarar görmesi üzerine önemli bir adım atmış, 81 il valiliğine genelge göndererek, 2018’de Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun kapsamında kullanılmaya başlanan ve betonların çiple takibinin yapıldığı Elektronik Beton İzleme Sistemi’nin (EBİS) kamu binalarında da uygulanmasını istemişti. Genelgede, “Kamu yapılarında da EBİS kullanılması amacıyla ihalesi yapılacak ve yapı denetim hizmetleri de bakanlığımız ile bağlı kuruluşlarca gerçekleştirilecek üstyapı işlerinin ihale dokümanında yer almak üzere, betondan numune alınması, deneylerin yapılması, raporlanma süreçlerinin izlenmesi ve denetlenmesinin EBİS ile yürütüleceğine dair örneğe uygun şartname hazırlanacaktır” denilmişti.



62 bin şantiyede denetim yapıldı



Yapı Denetim Kanunu kapsamında; ülke genelinde 389 bin adet işe ait olmak üzere toplam 739 milyon metrekare inşaat alanının denetimi yapılıyor. 30 bin 204 mimar ve mühendis; denetçi olarak belgelendirildi. Belgelendirilen aktif bin 707 yapı denetim kuruluşu ve 319 laboratuvar da faal olarak görev yapıyor. Bakanlık bugüne kadar özel sektöre ait 62 bin 84 şantiyenin denetimini gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 264 yapı denetim kuruluşunun belgesi iptal edildi.

