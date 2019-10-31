44 yıllık kütüphane eğitim merkezi oldu

Heybeliada sakinleri için önce okul, 1965 yılından itibaren ise halk kütüphanesi olarak hizmet veren tarihi köşk, 2013’de adalıların topladığı imzalarla yanmaktan, yıkılmaktan kurtuldu. Kültür Bakanlığı tarafından 2014’de restorasyona alınan halk kütüphanesi geçen hafta faaliyete geçti. Heybeliadalılar halk kütüphanesinin açılışını beklerken, bina ilçe milli eğitim müdürlüğüne verildi. Binada müdürlüğe bağlı halk eğitim merkezi açıldı.



‘İhtiyacımız var’



Heybeliada Halk Kütüphanesini Koruma Derneği Başkanı Ekin Dedeoğlu, Milliyet’e konuştu: “Kütüphane, ilçe milli eğitime verilecek denilerek açılmadı. Geçen hafta açılışı yapıldı. Burası 44 yıl halk kütüphanesi olarak kullanıldı. Adalar’da kütüphane ihtiyacı olduğu sabit. Maltepe Üniversitesi öğrencilerinin Adalar’da yaptığı çalışmalar da bu bölgede kütüphaneye büyük bir ihtiyaç olduğunu ortaya koydu. İnsanların kafeler dışında buluşabileceği bir kamu alanı yok. Kimse bir araya gelemiyor. Biz halk kütüphanesi olarak açılmasını istiyoruz.”



‘Hayalimiz burada kitap okumak’



Heybeliada’nın yerlilerinden 80 yaşındaki Ülkü Ayla, “Ben 1947 ile 1952 yılları arasında o binada ilkokulu okudum. 1965’li yıllarda burası kütüphane oldu. Benim çocuklarım oradan kitap alarak eve getirir okurlardı. Biz de gidip kütüphanede kitap okurduk. Buranın restorasyonuna ‘Kesin kütüphane olacak’ diye başlandı. Ama bittikten sonra ses çıkmadı. Hep hayalimizdi bahçede, masalar kurarak kitaplarımızı okumak. Adalılar buraya kütüphane açılmasını istiyor” dedi.

‘Kitap raflarının siparişi verildi’



Adalar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Eren ise iddiaları reddetti. Eren, “Biz oranın üst katını halk eğitim yaptık. Giriş katı da halka açık kütüphane olacak. Kitap raflarının siparişi verildi. Bahçenin düzenlenmesi için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne müracaat ettik. Adalılar müsterih olsunlar kütüphane yakında açılacak” diye konuştu.