444 0 444 Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası

Kullanıcısı olduğunuz müşteri hizmetlerine farklı sebeplerden bağlanmanız gerekebilir. Yaptığınız aramalarda sesli yönlendirmeler ile uğraşmak istemiyorsanız ve derdinizi doğrudan müşteri temsilcisi ile paylaşmak istiyorsanız bu şekilde çözüm üretilmesinden yanasanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

444 0 444 MÜŞTERİ TEMSİLCİSİNE DOĞRUDAN BAĞLANMAK İÇİN BU YOLU İZLEYEBİLİRSİNİZ

444 0 444 müşteri temsilcisine direkt olarak bağlanma işlemi kurumdan kuruma farklılık gösteriyor. Örneğin Vodafone Müşteri Temsilcisine direkt bağlanmak istiyorsanız arama ekranından 542'yi ya da 444 0 542'yi tuşlayarak arama yapmanız gerekiyor. Ardından sesli komut sisteminde takip etmeniz gereken adımlarda önce 1'i ardından tekrar 1'i tuşlamanız gerekiyor. Son adımda 6'yı tuşlayarak müşteri temsilcisi ile iletişime geçebilir, talebinizi doğrudan iletişim kurduğunuz temsilciye iletebilirsiniz.

Yapı Kredi müşteri temsilcisine direkt bağlanmak için ilk olarak Yapı Kredi müşteri hizmetleri numarası olan 0850 222 0 444 yada 444 0 444'ü arayınız. Tc kimlik no, hesap bilgilerinizi doldurduktan sonraki gelecek menüde "2" rakamını tuşlayın. Sonrasında "0" tuşuna basarak direk müşteri hizmetlerine bağlanabilirsiniz.

İŞ BANKASI MÜŞTERİ TEMSİLCİSİNE DİREKT BAĞLANMA

İşbank müşteri temsilcisine hemen bağlanma işlemi için birden çok yol bulunmaktadır. Banka kaynaklarından yaptığımız inceleme sonucunda yapmanız gereken tuşlama kombinasyonları şu şekildedir:

444 02 02 numarayı arayınız. Bant kaydından sonra 6 rakamını tuşlayınız. Maximum kredi kartı kullanan banka müşterileri kart numarası ve şifre girerek hemen bağlanabilirler. Banka müşterisi olmayan vatandaşlar sadece TC kimlik numaralarını girerek de bağlanabilirler.