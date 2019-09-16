45 günlük yargı maratonu başlıyor

45 gün sürecek davada 870 yıl hapsi istenen Adnan Oktar ile 13’ü örgüt yöneticisi, 171’i tutuklu toplam 226 şüpheli, mahkemede ilk savunmalarını yapacak. Dosyada 125 kişi ise mağdur - müşteki olarak bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede şüphelilere 24 suçlama yöneltildi.

FETÖ benzeri yapı

Örgütün, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü (AOSSÖ) olarak adlandırıldığı iddianamede, şüphelilerin cinsel sömürü sistemi, Hizbullah ve FETÖ benzeri yapılanması, örgütün gelir kaynaklarını nasıl elde ettiği, sızdıkları kurum ve kuruluşlar, yaptıkları fişlemeler, Adnan Oktar’ın masonluk faaliyetleri, hukuk yapılanması anlatıldı.

İddianameye aynı zamanda örgütün hiyerarşik yapılanmasına ait şema ile bu kişilerin örgütteki konumları yer aldı.