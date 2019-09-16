MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem45 günlük yargı maratonu başlıyor
16.09.2019 - 07:50 | | ELİF ALTIN İstanbul

45 günlük yargı maratonu başlıyor

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik açılan davanın ilk duruşması yarın Silivri Ceza İnfaz Kurumu’ndaki duruşma salonlarında başlıyor.

45 günlük yargı maratonu başlıyor

45 gün sürecek davada 870 yıl hapsi istenen Adnan Oktar ile 13’ü örgüt yöneticisi, 171’i tutuklu toplam 226 şüpheli, mahkemede ilk savunmalarını yapacak. Dosyada 125 kişi ise mağdur  - müşteki olarak bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede şüphelilere 24 suçlama yöneltildi.

FETÖ benzeri yapı

Örgütün, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü (AOSSÖ) olarak adlandırıldığı iddianamede, şüphelilerin cinsel sömürü sistemi, Hizbullah ve FETÖ benzeri yapılanması, örgütün gelir kaynaklarını nasıl elde ettiği, sızdıkları kurum ve kuruluşlar, yaptıkları fişlemeler, Adnan Oktar’ın masonluk faaliyetleri, hukuk yapılanması anlatıldı.

İddianameye aynı zamanda örgütün hiyerarşik yapılanmasına ait şema ile bu kişilerin örgütteki konumları yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı S-400 sevkiyatının son görüntülerini yayınladıRusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye gönderilen S-400 füze savunma sistemlerinin son parçalarının sevkiyat görüntülerini yayınladı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nahit Duru kimdir? Nahit Duru biyografi

Nahit Duru kimdir? Nahit Duru biyografi

İzmir'de şok! Genç kadını domuz bağıyla bağlayıp...

İzmir'de şok! Genç kadını domuz bağıyla bağlayıp...

Tunceli'de operasyon!

Tunceli'de operasyon!

3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Sıradaki Haber