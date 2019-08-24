Konuya ilişkin Milliyet’in sorularını yanıtlayan AK Parti YSK temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, kurulun başvurular doğrultusunda yaptığı incelemeler sonucu verilen iptal kararı sayısının, ağırlıklı olarak adli sicil kaydıyla ilgili olmak üzere şu an için 45 olduğunu söyledi. Muhtar seçiminde adaylık başvurusu yapılmadığını, bu nedenle seçim öncesi adaylarla ilgili bir incelemenin de sözkonusu olmadığını belirten Özel, 5 yıllık görev süresi içinde herhangi bir zamanda muhtarlık seçim sonuçlarına yönelik itiraz ve iptallerin mümkün olduğuna dikkati çekti. Başvuruların büyük oranda karara bağlandığını ifade eden Özel, “Buna göre 7 Haziran 2020’de 45 yerde muhtarlık seçimi yenilenecek” dedi.