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07.12.2019 - 10:56 | | DHA

46 yıllık köprüde "24 saat" bakım ve kontroller yapılıyor

İstanbul'da iki kıtayı birbirine bağlayan ilk yapı olma özelliğini taşıyan 15 Temmuz Şehitler köprüsünde bakım ve kontrol çalışmaları aralıksız sürüyor. Daha önce yapılan ağır bakımda halatları ve asfaltı yenilenen köprü bugünkü halinde 7,7 büyüklüğünde bir depremde ayakta kalacak şekilde güçlendirilmişti. Bugün köprü sürekli bakımda tututarak yıpranan kısımlara anında müdahale ediliyor.

46 yıllık köprüde "24 saat" bakım ve kontroller yapılıyor

İstanbul'da 1973 yılında hizmete alınan eski adıyla Boğaziçi köprüsü, yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 46 yıl sonra halen hizmet vermeye devam ederken, köprüyü ayakta tutmak için kurulan bir ekip adeta "Bitmeyen" bakım ve kontrol süreciyle çalışıyor. 1506 metre uzunluğundaki köprü daha önce yapılan çalışmalarda 7,7 büyüklüğünde bir depreme dayanacak şekilde güçlendirilmişti. 2014-15 yıllarında yapılan çalışmalarda ise çelik halatlar yenilenirken, tabliyeler kontrol edilmiş, mastik asfalt değiştirilmişti.

Günümüzde ise bu ağır bakımların devamı olarak köprü sürekli gözlem altında tutuluyor. Köprünün ayaklarına en tepesine yerleştirilen iskeleler yardımıyla bir yandan gözle gözlem yapılırken, köprünün bir çok noktasına yerleştirilen sensörler yardımıyla ölçümler yapılarak yıpranmalar tespit edip anında müdahale ediliyor.

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