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30.10.2019 - 11:30 | | İHA

49 gün sonra iple asılı halde bulundu!

Tokat'ın Almus ilçesinde 49 gündür kayıp olarak aranan şahıs, ağaçta asılı olarak bulundu.

49 gün sonra iple asılı halde bulundu!

Edinilen bilgiye göre; Almus ilçesi Gölgeli beldesinde ikamet eden evli 1 çocuk babası Gencer Zengin (43), 12 Eylül 2019 tarihinde evinden traktörün bir parçasının yaptırmak için ilçeye gitti. İlçede traktörü için gerekli malzemeyi temin ettikten sonra beldeye dönmek için yola çıkan Zengin’den bir daha haber alınamadı. Kayıp şahsın yakınları tarafından çevrede yapılan aramalarda bir sonuca ulaşılamaması sonucu jandarmaya haber verilerek arama çalışması başlatıldı. Yaşanan olayın ardından yaklaşık 48 gün sonra Gölgeli beldesine yaklaşık 1 kilometre uzaklık Karadoruk mevkisinde şahsa ait motosiklet bölgede mantar toplayan bir şahıs tarafından bulundu. Bir gün sonra devam eden arama çalışmalarınsa ise jandarma ekipleri kayıp olarak aranan şahsı ağaca çamaşır ipi ile asılı olarak buldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp kurumuna gönderildi. Otopsi ve çalışmaların ardından olayın aydınlatılması bekleniyor.

 

 

    Hepsi bu operasyonda ele geçirildiKAĞITHANE'de bir eve düzenlenen operasyonda satışı yasak 4 metre 60 santimetre uzunluğunda piton yılanı derisi, 2 fildişi, 1 gergedan boynuzu, fildişi tesbih, gergedan boynuzu tesbih, damla kehribar tesbih, baston ve satranç takımının da aralarında bulunduğu 269 obje ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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