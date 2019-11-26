49 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! 5 yıl sonra yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'dolandırıcılık' ve 'sahtecilik' gibi 29 ayrı suçtan dolayı yargılandığı davalarda hakkında 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2014 yılından bu yana aranan S.S.'nin, Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler S.S.'yi gizlendiği Fidanlık Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan S.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.