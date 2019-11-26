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26.11.2019 - 11:37 | | DHA

49 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! 5 yıl sonra yakalandı

Gaziantep’te, 5 yıldır 29 ayrı suçtan aranan ve hakkında 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S., polis ekiplerince yakalandı.

49 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! 5 yıl sonra yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'dolandırıcılık' ve 'sahtecilik' gibi 29 ayrı suçtan dolayı yargılandığı davalarda hakkında 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2014 yılından bu yana aranan S.S.'nin, Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler S.S.'yi gizlendiği Fidanlık Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan S.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

 

Gözyaşlarına engel olamadı! 'Azap çekiyorum'Karaman'da, trafikte tartıştığı Yusuf Koçaker'i (28) bıçaklayarak, öldüren sağlık görevlisi Mehmet Sekmen (23), tutuklu yargılandığı davada, 18 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sekmen, duruşmada, "Amacım öldürmek değildi. Olay yerinden hastaneye gidene kadar suni teneffüs yaptım, müdahale ettim" dedi.
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