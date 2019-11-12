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12.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

4’üncü devriye Derbesiye’de

Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarınca icra edilen dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı.

4’üncü devriye Derbesiye’de

Türk ve Rus askerlerinin devriyesine, İHA’ların da eşlik ettiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların iştirakiyle Fırat’ın doğusunda 62 kilometre uzunluğundaki güzergâhta icra ettiği dördüncü kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Derbesiye bölgesinde icra edilen kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere sekiz kara aracı da katıldı. 

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