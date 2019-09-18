4'üncü kattan düşen İrem'den acı haber!

Olay, dün akşam saatlerinde Keşap ilçesi Bozkurt Mahallesi'nde meydana geldi. 4'üncü kattaki balkonda dengesini kaybeden İrem Özdemir, beton zemine düştü. Ağır yaralanan Özdemir, çevredekiler tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.