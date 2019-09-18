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18.09.2019 - 10:56 | | DHA

4'üncü kattan düşen İrem'den acı haber!

Giresun’un Keşap ilçesinde 4'üncü kat balkonundan düşerek ağır yaralanan İrem Özdemir (22), hastanede hayatını kaybetti.

4'üncü kattan düşen İrem'den acı haber!

Olay, dün akşam saatlerinde Keşap ilçesi Bozkurt Mahallesi'nde meydana geldi. 4'üncü kattaki balkonda dengesini kaybeden İrem Özdemir, beton zemine düştü. Ağır yaralanan Özdemir, çevredekiler tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

 

Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadıBursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletten annesiyle birlikte düşüp yaralanan genç, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, ''Beni bırakın anneme müdahele edin dedi.
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