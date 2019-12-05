5 Aralık son depremler listesi | Kandilli Rasathanesi nerede deprem oldu?
Son depremler listesi yayınlanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremler listeleniyor. Peki, en son deprem nerede oldu? İşte 5 Aralık 2019 Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülen son depremler listesi.
5 Aralık son depremler nerede oldu? Marmara Bölgesi'nde deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor.
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İSTANBUL'DA DEPREM ÇALIŞTAYI
İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) düzenlenen deprem çalıştayında, sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, binaların deprem güvenliği, kentsel dönüşüm, ilçelere afet merkezleri kurulması, devlet birimlerinin eş güdüm içerisinde çalışması tavsiyelerinin ön plana çıktığı deprem çalıştayı, 2-3 Aralık'ta İstanbul Kongre Merkezinde yapıldı.
Sorunlar ve çözüm projelerinin görüşüldüğü çalıştayda, olası İstanbul depremi kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.
Çalıştayda, ulusal ve uluslararası akademisyenler, sektör paydaşları, vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan 600'ün üzerinde katılımcının fikirlerini paylaştığı çözüm masaları ilgi gördü.