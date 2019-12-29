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29.12.2019 - 17:26 | | AA

5 aylık bebek yanarak öldü!

Adana'da bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 aylık bebek beşiğinde hayatını kaybetti.

5 aylık bebek yanarak öldü!

 Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'ndeki dört katlı binanın son katında 5 aylık Fırat Savuç'un kaldığı odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yapılan incelemede bebeğin yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay sırasında baba Sinan ve anne Tuğba Savuç'un, evlerinin zemin katında yer alan, kendilerine ait dönerci dükkanında bulunduğu iddia edildi.

Yangının odada bulunan elektrikli sobadan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Polis ekipleri, yangının çıktığı evde incelemede bulundu.

 

 

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