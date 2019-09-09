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09.09.2019 - 15:12| DHA

5 bin kişiye aşure dağıtıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 5 bin kişilik aşure dağıttı.

5 bin kişiye aşure dağıtıldı
5 bin kişiye aşure dağıtıldı
5 bin kişiye aşure dağıtıldı
5 bin kişiye aşure dağıtıldı
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, her yıl Muharrem Ayı'nın 10'uncu gününde yaptığı Aşure Günü etkinliğini Ulu Camii meydanında gerçekleştirdi. Etkinlikte kayısı, badem, fıstık gibi 20 çeşit malzemeden yapılan 5 bin kişilik aşure öğle namazının ardından vatandaşlara ikram edildi.

Meydanda 3 ayrı noktada gerçekleşen aşure dağıtımına Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ak Parti İl başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici de katıldı.

İnsanlar aşure alabilmek için dağıtım noktalarında uzun kuyruklar oluştururken, aşure kısa sürede bitti.

 

 

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