5 bin TL’yi verin konuşsun

Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 21 gün önce çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Diyarbakır’da yaşayan ailesi Tunceli’ye gelerek kızları 21 yaşındaki Gülistan’ın kaybolduğu ihbarıyla polise başvurmuştu. Başvuru üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülistan için arama çalışması başlatılmış, genç kızın kaybolmasından bir gün önce Rus uyruklu erkek arkadaşı Zaynal Abarok (23) ile ailesinin evinde tartıştığı iddia edilmişti. Abarok’un Tunceli’de görevli bir polis memurun üvey oğlu iddia edilirken, Gülistan’ın kaybolmasından sonra Tunceli’den ayrıldığı ve yurt dışına gittiği öne sürülmüştü.

‘Bedeli var’

Doku’nun en son görüştüğü erkek arkadaşı Zaynal Abarok’a Milliyet olarak polis olan üvey babası E.Y. aracılığıyla günlerdir ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak baba E.Y., farklı nedenlerle bu istediğimizi sürekli geri çevirdi. Dün ise verdiği numara ile doğrudan Abarok ile görüşebileceğimizi söyledi. Numarayı ilk aradığımızda, Zaynal müsait olmadığını 5 dakika sonra tekrar aramamızı söyledi. İlk aramamızdan yaklaşık 20 dakika sonra yeniden aynı numarayı çevirdiğimizde bu kez telefonu Zaynal’ın ağabeyi olduğunu söyleyen bir şahıs açtı. Zaynal ile konuşmak istediğimizi kendisine aktardığımızda ise, Zaynal’ın yanında olduğunu ve ancak para karşılığında konuşabileceğini söyledi. “Zaynal ile görüşmenin bir bedeli var” diyen ağabey, kaç para istediğini sorduğumuzda ise, “Görüntülü ararsınız görürsünüz, sonra da hesabıma 5 bin TL para yatırıp istediğiniz kadar konuşursunuz” oldu. Parayı isteyen kişiye, üvey baba E.Y.’nin Zaynal’ın sadece para karşılığında konuşabileceğinden haberdar olup olmadığını sorduğumuzda ise bilgisinin olduğunu söyledi.