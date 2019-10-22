5. Dalga filmi konusu ve başrol oyuncuları

5. Dalga filmin bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2016 yılında vizyona giren 5. Dalga filminde İnsan görünümlü uzaylıların saldırısından kurtulan genç bir kız erkek kardeşini aramak için yola koyulur. Kardeşini arama çalışmalarına uzaylı olup olmadığı belirsiz olan bir çocuk yardımcı olacaktır. Dünyanın sonunu getirecek olan 5. dalgadan kaçmak için başka çaresi kalmayan Cassie (Chloë Grace Moretz)'nin bu yabancıya güvenmekten başka çaresi kalmamıştır.

5. DALGA FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

5. Dalga filminin başrollerinde Chloe Grace Moretz, Nick Robinson, Alex Roe, Liev Schreiber, Ron Livingston, Maggie Siff, Maria Bello, Maika Monroe Zackary Arthur, Cade Canon Ball yer alıyor.