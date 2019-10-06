06.10.2019 - 09:41 |
5 Ekim Sayısal Loto sonuçları! Hangi numaralar kazandırdı?
5 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar açıklandı. İşte Dün akşam yapılan Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş heyecanı sona erdi. 1259. Haftasını yaşayan Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar haberimizde...
5 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
6 bilen kişi sayısı : 5. Devir
5 bilen kişi sayısı : 142
4 bilen kişi sayısı : 8.293
3 bilen kişi sayısı : 154.443
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.164.652,81 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.636,55 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 86,05 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı:12,15 TL