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06.10.2019 - 09:41 |

5 Ekim Sayısal Loto sonuçları! Hangi numaralar kazandırdı?

5 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar açıklandı. İşte Dün akşam yapılan Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

5 Ekim Sayısal Loto sonuçları! Hangi numaralar kazandırdı?

Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş heyecanı sona erdi. 1259. Haftasını yaşayan Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar haberimizde...

5 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

5 Ekim Sayısal Loto sonuçları Hangi numaralar kazandırdı

6 bilen kişi sayısı : 5. Devir
5 bilen kişi sayısı : 142
4 bilen kişi sayısı : 8.293
3 bilen kişi sayısı : 154.443

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.164.652,81 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.636,55 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 86,05 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı:12,15 TL

Kediyi ezmemek için kaza yaptılar!Gaziosmanpaşa’da seyir halindeki bir motosikletli, önüne çıkan kediyi ezmemek için ani fren yapınca yola savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı yaralandı.
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