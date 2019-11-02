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02.11.2019 - 13:49 | | AA

5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 5 şüpheli Eskişehir'de gözaltına alındı.

5 FETÖ şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Karaman ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında gözaltı kararı verilen V.K, eşi N.K, Ö.S, T.F.Ü. ile G.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından saklandıkları evlerde yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan V.K, Ö.S, T.F.Ü. ile G.Ö. tutuklandı, N.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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