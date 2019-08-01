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01.08.2019 - 18:52| DHA

5 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi! Acı haber geldi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, traktör ve motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Alihan Görgülü (23), 5 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

5 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi! Acı haber geldi

Kaza, 27 Temmuz akşamı, Gazipaşa'ya bağlı Beyobası Mahallesi Sugözü grup yolunda meydana geldi. Yakınını ziyaret eden Alihan Görgülü, Korubaşı Mahallesi'ndeki evine gitmek için 07 UE 546 plakalı motosikletiyle yola çıktı.

Alihan Görgülü'nün kullandığı motosiklet, Ali Göçer yönetimindeki 07 UF 078 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Görgülü, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, başından darbe alan Görgülü'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

5 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi Acı haber geldi

Ağır yaralı olarak ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Görgülü, daha sonra Alanya'ya sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Alihan Görgülü, tüm müdahalelere rağmen bugün öğleden sonra yaşamını yitirdi. Kaza sırasında Alihan Görgülü'nün başında kask olmadığı belirtildi.

 

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