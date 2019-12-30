Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 33 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, yılbaşı öncesi istihbari faaliyetlerini artıran Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığınca yürütülen koordineli çalışmalar doğrultusunda terör örgütü DEAŞ ve yurt dışındaki çatışma bölgeleri ile irtibatı tespit edilen 50 yabancı uyruklu zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 30'u Irak, 2'si Suriye, biri Fas uyruklu olmak üzere 33 zanlıyı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince saat 05.00'te operasyon başlatıldı.

400 kişiden oluşan ekiplerce 22 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında terör örgütü DEAŞ'ın il sorumlusu M.D'nin de bulunduğu 22 şüpheli yakalandı. Ekipler kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak girdi. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ADANA'DA 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında örgüt adına istihbarat toplayan ve idari kısmında posta görevlisi olarak faaliyette bulunduğu ileri sürülen 4'ü Suriye 2'si Irak vatandaşı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Koç başıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, buralarda yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu.Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

KAYSERİ'DE DEAŞ OPERASYONUNDA 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, şehir merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

BİR OPERASYON HABERİ DE BURSA'DAN

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik 23 Aralık'tan itibaren çalışma yürüttü.

Ekiplerin bir hafta boyunca düzenlediği operasyonlarda 13'ü Suriye uyruklu 16 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınanlardan Suriye uyruklu bir kişinin sınır dışı edildiği, 15 zanlının ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.