5 ilde kaçak silah operasyonu: 28 gözaltı

Siirt'in Baykan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Siirt merkezli Batman, Muğla, İzmir ve Giresun'da belirlenen 32 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, aralarında 2 kamu görevlisinin de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 kalaşnikof, 41 tabanca, 1 uzun namlulu silah, 8 av tüfeği, kalaşnikof tüfeğine ait 18 şarjör, 55 tabanca şarjörü, 6 bin 966 fişek, tabancalara ait susturucu 19 apart, dijital materyaller, 57 cep telefonu ve 24 bin 500 lira ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdürüldüğü belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Barış Pınarı Harekatı'nın sona ermesi için tek şartımız var!'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar bin 200 kilometrekare alanın terörden temizlendiğini belirten Erdoğan, batı dünyasına seslenerek, "Teröristler bölgeden çıksın, harekat biter" dedi. ABD ziyaretinin Türkiye'ye gelecek heyete göre şekilleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti için ise, "Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek" diye konuştu.