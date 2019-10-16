5 ilde kaçak silah operasyonu: 28 gözaltı

Siirt'in Baykan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Siirt merkezli Batman, Muğla, İzmir ve Giresun'da belirlenen 32 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında 2 kamu görevlisinin de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 kalaşnikof, 41 tabanca, 1 uzun namlulu silah, 8 av tüfeği, kalaşnikof tüfeğine ait 18 şarjör, 55 tabanca şarjörü, 6 bin 966 fişek, tabancalara ait susturucu 19 apart, dijital materyaller, 57 cep telefonu ve 24 bin 500 lira ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdürüldüğü belirtildi.