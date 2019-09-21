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21.09.2019 - 07:15 | | AA

5 kişi suçüstü basıldı... İfadeleri şoke etti! Rüyalarında görmüşler

Rüyalarında define olduğunu gördükleri yerde kaçak kazı yapan 5 şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı.

5 kişi suçüstü basıldı... İfadeleri şoke etti! Rüyalarında görmüşler

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Polatlı'da ilgili makamlardan izin alınmadan kaçak olarak kazı yapıldığı bilgisini edindi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, define arayıp kaçak kazı yapan şüphelilerin yakalanması için Polatlı'nın Alagöz köyünde operasyon başlattı.

Ekipler, şüphelileri metrelerce derinlikte kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlılardan köyün muhtarı C.T. ve oğlu O.T, Y.Ş, Ö.Ö. ile B.E. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından yasal işlem başlatıldı. Köy muhtarı ve oğlunun polise verdikleri ifadelerinde kazdıkları yeri rüyalarında gördüklerini söylediği öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
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