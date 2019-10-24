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24.10.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul

5 polise kaçakçılık soruşturması

Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yaptıkları saha ve istihbarat çalışmalarında, bir süredir kaçak silah ticareti olay sayısının yoğun yaşandığı Pendik, Tuzla, Maltepe ve Kartal bölgesini mercek altına aldı. Birbirleriyle bağlantılı ve ortak hareket ettiğini belirlediği bazı şahısların şebeke halinde hareket ettiğini de tespit eden ekipler, şebeke üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takiplerde gizli silah atölyelerinde makine mühendisi Mustafa Akar ile silah üreten Mustafa Keyf’in piyasaya silah sattığı tespit edildi. Organize ekipleri, şebekenin 102 üyesini yakalamak için 10 ilde operasyon düzenledi.

5 polise kaçakçılık soruşturması

 

“Hayalet silah” olarak bilinen Glock marka silahların bile birebir taklidini yaptığı öğrenilen şebekenin 71 üyesini yakalayan ekipler, şebeke elebaşı Mustafa Keyf’le irtibatlı oldukları iddiasıyla İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuvarı’nda görevli 4 polis memurunu da operasyon kapsamında gözaltına aldı. Polislerin, depolardeki envantere işli mermileri şebekeye sattıkları öğrenilirken, irtibat halinde oldukları Keyf ile telefonda çok rahat bir şekilde silah ticareti görüşmeleri yaptıkları tespit edildi. Beş bin adet mermi, 53 tabanca ve 7 av tüfeği ele geçirilen şebekeden yarı fiyatına satın aldıkları silahları 8 ile 15 bin lira arasında bir fiyattan sattıkları belirlenen 4 polisin, 71 şebeke üyesiyle birlikte emniyetteki sorguları sürerken, aynı kurumda görevli 5 polis memurunun daha ifadesine başvurulmasına karar verildi.

Jandarmadan sahte MİT'çi operasyonuİSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatına işe alma vaadiyle 58 kişiden harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında para aldığı tespit edilen şebekeye operasyon yaptı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
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