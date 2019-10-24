5 polise kaçakçılık soruşturması

“Hayalet silah” olarak bilinen Glock marka silahların bile birebir taklidini yaptığı öğrenilen şebekenin 71 üyesini yakalayan ekipler, şebeke elebaşı Mustafa Keyf’le irtibatlı oldukları iddiasıyla İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuvarı’nda görevli 4 polis memurunu da operasyon kapsamında gözaltına aldı. Polislerin, depolardeki envantere işli mermileri şebekeye sattıkları öğrenilirken, irtibat halinde oldukları Keyf ile telefonda çok rahat bir şekilde silah ticareti görüşmeleri yaptıkları tespit edildi. Beş bin adet mermi, 53 tabanca ve 7 av tüfeği ele geçirilen şebekeden yarı fiyatına satın aldıkları silahları 8 ile 15 bin lira arasında bir fiyattan sattıkları belirlenen 4 polisin, 71 şebeke üyesiyle birlikte emniyetteki sorguları sürerken, aynı kurumda görevli 5 polis memurunun daha ifadesine başvurulmasına karar verildi.