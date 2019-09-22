MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem5 yaşındaki çocuk annesini görünce... Çığlık atıp komşunun kapısına koştu!
22.09.2019 - 12:37 | | DHA

5 yaşındaki çocuk annesini görünce... Çığlık atıp komşunun kapısına koştu!

İstanbul Şişli'de annesini baygın halde gören çocuk, karşı komşularının kapısını çalarak yardım istedi. Küçük çocuk hastaneye kaldırılan annesinin ambulansa konuluşunu polisin kucağında izledi.

5 yaşındaki çocuk annesini görünce... Çığlık atıp komşunun kapısına koştu!
5 yaşındaki çocuk annesini görünce...
5 yaşındaki çocuk annesini görünce...
5 yaşındaki çocuk annesini görünce...
Haberin Tüm Fotoğrafları

Şişli Paşa Mahallesi Civelek Sokak'taki evinde 5 yaşındaki oğlu ile birlikte yaşayan 35 yaşındaki genç kadın, sabah saatlerinde baygın halde bulundu. Edinilen bilgiye göre annesini baygın halde yerde gören küçük çocuk, çığlık atarak evden çıktı. Karşı komşusunun kapısına vuran küçük çocuk, annesinin durumunu komşulara söyleyerek yardım istedi.

Evin içerisine giren ve kadını baygın halde yerde yatar vaziyette gören bina sakinleri hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı. Küçük çocuk annesinin ambulansa konuluşunu polisin kucağında izlerken, çevredeki vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Daha sonra polis ekipleri daha sonra çocuğu komşuya emanet etti. İlaç içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen kadının Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavisi sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

TEKNOFEST'te 'İmdat butonu' tanıtıldıEmniyet Genel Müdürlüğünce şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES), TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) tanıtıldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mülteciler kaza yaptı! Organizatör 48 bin dolarla kaçtı

Mülteciler kaza yaptı! Organizatör 48 bin dolarla kaçtı

Çatıdan düşüp gençten 3 gün sonra acı haber!

Çatıdan düşüp gençten 3 gün sonra acı haber!

Bakanlık açıkladı! E-belediye sistemi tüm belediyelerde gelecek yıl devreye girecek

Bakanlık açıkladı! E-belediye sistemi tüm belediyelerde gelecek yıl devreye girecek

TIR'ını satmak istedi başına gelmeyen kalmadı!

TIR'ını satmak istedi başına gelmeyen kalmadı!

Sıradaki Haber