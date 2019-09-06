5 yılda, 133 milyon yeni iş pozisyonu doğacak

Gelişen teknolojiyle mesleklerde de hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 2018 Geleceğin Meslekleri Raporu’na göre 2018-2022’de yüksek hızlı internet, yapay zekâ, büyük veri analitiği ve bulut teknolojisi firmaları yeni teknolojilere adapte olmaya itiyor. Bunların sonucunda da robotlar günlük hayatımızda daha çok yer almaya başlıyor.

Robot devriminin her sektörde farklı bir gelişim gösterdiğini belirten Beykoz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Kuru, “2022’ye kadar robot kullanımında insansı robotlar yüzde 23, sabit robotlar yüzde 37, hava ve su altı robotları yüzde 19, insansı olmayan robotlar yüzde 33 düzeyine ulaşacak” dedi. Yeni gelişen mesleklerin işgücündeki payının 2022’ye kadar yüzde 16’dan yüzde 23’e çıkacağını kaydeden Kuru, “75 milyon iş pozisyonu, insandan makine ve algoritmalara kayıyor, bir yandan 133 milyon yeni iş pozisyonu doğuyor. Veri analisti, yazılım, uygulama geliştirici, e-ticaret ve sosyal medya uzmanlığında yeni iş pozisyonları artıyor” diye konuştu.

Makineler ve algoritmaların yavaş yavaş insanların ağırlıkta olduğu iletişim, etkileşim ve yönetim gibi alanlara da girdiğini belirten Kuru, “2022’ye kadar ana becerilerin yüzde 42’sinin değişmesi bekleniyor. Analitik düşünme, aktif öğrenme, teknoloji tasarımı gibi beceriler öne çıkıyor.Yaratıcılık, inisiyatif alma, ikna, müzakere, karmaşık problem çözme, esneklik, ayrıntıyı görme gibi beceriler önemini koruyor” dedi.