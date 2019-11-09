50 milyonluk bahis baskını

Bahiste 50 milyon lira yöneten şebekeye düzenlenen operasyonda 41 kişi gözaltına alındı ve sanal kumarda kullanılan çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Şebeke tarafından üs olarak kullanılan Halkalı’daki bir rezidanstaki daireye yapılan baskında ise 3 milyon 128 bin 601 lira ele geçti, zanlılara ait 4 lüks otomobile el konuldu. Paraların daireye valizlerle taşındığı da kamera kayıtlarında belirlendi.

Parayı yönetti

Operasyonda, şebeke yöneticilerinden birinin terör örgütü FETÖ nün üyesi olduğu ortaya çıktı. Kars’ta ikamet eden ve FETÖ’den araması bulunan M.A.’nın sanal kumar şebekesinin tepe yönetiminde olduğu anlaşıldı. Şebekede para trafiğini yönetenlerden biri olan M.A.’nın, ATM’lerden para çeken ve nakit transferini yapan 20 üyelerinden sorumlu olduğu öğrenildi.

Bu şüphelileri şebekeye kattığı tespit edilen M.A.’nın Kars’ta yakalanıp İstanbul’a getirildiği belirtildi. İstanbul da 26 ilçede yapılanan şebekenin 41 üyesi adliyeye sevk edildi.