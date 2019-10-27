MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem500 minik öğrenci karanfillerle Anıtkabir'de
27.10.2019 - 17:31 | | AA

500 minik öğrenci karanfillerle Anıtkabir'de

Ankara'da cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yılı dolayısıyla 500 anaokulu öğrencisi, aileleri ve öğretmenleriyle Anıtkabir'i ziyaret ederek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine karanfil bıraktı.

500 minik öğrenci karanfillerle Anıtkabir'de
500 minik öğrenci karanfillerle Anıtkabir'de
500 minik öğrenci karanfillerle Anıtkabir'de
500 minik öğrenci karanfillerle Anıtkabir'de
Haberin Tüm Fotoğrafları

Yenimahalle Dr. Ufuk Ege Anaokulu öğrencileri, aileleri ve öğretmenleriyle, yaklaşan Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için Anıtkabir'e geldi. Aslanlı yoldan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine karanfil bırakan minikler, daha sonra aileleri ve öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Okulun müdürü Sabriye Altınel, gazetecilere açıklamasında, öğretmenlerinin önerisiyle yola çıkarak, cumhuriyetin kuruluşunu farklı şekilde kutlamak istediklerini söyledi.

Bu kapsamda "Beş yüz öğrenci ve 500 karanfil" diyerek yola çıktıklarını belirten Altınel, "Bugünün küçüğü yarının büyüğü, geleceğimizin teminatı çocuklarımızla 'Cumhuriyetimizin bekçisiyiz' sloganıyla buradayız." diye konuştu.

Adıyaman'da 2 kadın ölü bulundu! 6 kişi gözaltındaAdıyaman’da, Songül Önemli ve Cansu Güven'in pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybettiği olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şok baskın! Hepsi evinden çıktı

Şok baskın! Hepsi evinden çıktı

500 minik öğrenci karanfillerle Anıtkabir'de

500 minik öğrenci karanfillerle Anıtkabir'de

Birer birer yıkılıyorlar!

Birer birer yıkılıyorlar!

Kaybolan avcıdan acı haber!

Kaybolan avcıdan acı haber!

Sıradaki Haber