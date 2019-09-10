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10.09.2019 - 08:56| DHA

500 polis ile uyuşturucu operasyonu!

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen kişiler ile uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı suçtan aranması olan şüphelilere 500 polisle şafak vakti operasyon düzenlendi. 38 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu, 'Oskar' ve 'Atak' isimli özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

500 polis ile uyuşturucu operasyonu!

Kentte uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışmasını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satışı (torbacılık) yaptığı belirlenen şüphelilerin evlerini tek tek tespit etti.

500 polis ile uyuşturucu operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda uyuşturucu satışı yaptı ileri sürülen, bu suçtan aranması ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 38 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

500 polis ile uyuşturucu operasyonu

Direnişin yaşanabileceği bazı evlere özel harekat polislerinin desteği ile girilirken, şüphelilerin evleri 'Oskar' ve 'Atak' isimli özel eğitimli narkotik köpekleriyle didik didik arandı. Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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