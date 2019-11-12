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12.11.2019 - 11:58 | | DHA

54 bidon atık yağ araziye bırakılmış halde bulundu!

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 54 bidon ve teneke içerisinde araziye bırakılmış 2140 kilogram atık yağ ele geçirildi.

54 bidon atık yağ araziye bırakılmış halde bulundu!

Gazipaşa'ya bağlı Güney Mahallesi Aşağı Boğaz mevkisinde dün saat 15.00 sıralarında içerisinde atık yağ bulunan çok sayıda bidon ve teneke gören bir vatandaş durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Güney Jandarma Karakolu ekipleri, araziye bırakılmış vaziyette içerisinde atık sıvı yağ bulunan 54 bidon ve teneke buldu.

Atık yağları bıraktığı belirlenen aracın plakası tespit edilirken, aracın sürücüsü Ş.O. (43) jandarma tarafından yakalandı. İfadesi alınan Ş.O., atık yağları Alanya'daki otellerden temin ettiğini aracı arızalandığı için de yağları araziye bıraktığını söyledi. Ş.O.'nun lisans ve taşıma izni bulunmadığı belirlendi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede 2140 kilogram olduğu tespit edilen atık yağlar yediemin deposuna kaldırıldı. Ş.O. hakkında da cezai işlem uygulanması için tutanak hazırlandı.

 

 

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