543 yıllık cami can çekişiyor

I. Abdülhamid tarafından 1785 yılında tamir ettirilen ve 1912 yılında yeniden yaptırılmak üzere yıkılan tarihi ibadethane, 1994’te Vakıflar İdaresi tarafından aslına uygun olarak yaptırıldı. Orijinal yapıdan geriye sadece Şeyh Vefa’ya ait çilehane ve külliye olarak adlandırılan kısımları kalırken, bu bölümler de vandallığın kurbanı oldu. 1476’da inşaa ettirilen tarihi ibadethanenin çilehane ve külliye kısımlarında ortaya çıkan utanç verici görüntüler, Vefa’da yaşayanları rahatsız ediyor.









Naylon branda



Vefa Caddesi üzerindeki tarihi yapıya bitişik nizam inşa edilen gecekondu, eserin geride kalan bütünlüğüne zarar verirken, Bizans döneminden kalma giriş kısmındaki kemer ise çökme riski ile karşı karşıya. Hazire (mezarlık) kısmının içine ise hayvan kulübeleri ve temizlik malzemeleri yerleştirilmiş. İbadethanenin bir diğer kısmı da kâğıt toplayıcılarının mekanı haline dönmüş. Tarihi ibadethanenin ayakta kalan son kısmındaki bir bölümün naylon brandalarla örtüldüğü, bu kısmın yerleşim yeri olarak kullanıldığı da gözlerden kaçmıyor.









Zarar sürüyor

Şeyh Ebu’l Vefa Camii geçtiğimiz yıllarda Fatih Belediyesi tarafından yenilenmesine karşın, söz konusu eser, bilinçsiz kişiler tarafından zarar görmeye devam ediyor. Caminin, zaman içerisinde ilgisizlik ve yeterli denetimlerin de yapılmaması nedeniyle, tahribata uğradığı dikkatlerden kaçmıyor. İbadethanenin bünyesinde Şeyh Vefa ile akrabalarının türbeleri de yer alıyor.



Fotoğraflar: ALİ EDİZ ELBİR Milliyet