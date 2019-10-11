56 göçmen böyle yakalandı!

Çeşme İlçe Jandarma Komutalığı ekipleri, Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 50 Afgan, 6 Filistinli vatandaş olmak üzere toplam 56 düzensiz göçmen ile göçmenlerin kaçmasını organize ettiği şüphesiyle Y.Ö. isimli şahsı yakaladı.
Göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.
Çalarak sattıkları otomobilleri, GPS'le yeniden çaldılar!İstanbul’da otomobil hırsızlarına yönelik 3 ilde yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları araçlara GPS cihazı taktıktan sonra sahte belgelerle sattıkları, birkaç gün sonra bu araçları tekrar çalarak yedek parça amacıyla parçaladıkları öğrenildi. Şüphelilerle birlikte 22 çalıntı otomobil ele geçirilirken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda otomobil beyinlerini değiştirmekte kullanılan elektronik cihazlar bulundu.