59 kamera 4 bin saat incelendi! Ve yakalandÄ±lar

KÄ±zÄ±ltepe Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ BÃ¼ro AmirliÄŸi ekiplerince ilÃ§ede akÃ¼ hÄ±rsÄ±zlÄ±k olaylarÄ±nÄ± aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Bu kapsamda harekete geÃ§en ekipler, TIR ve iÅŸ makinelerindeki akÃ¼ hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±Â ÅŸÃ¼phelilerinin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmada 59 iÅŸ yerindeki gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± incelemeye aldÄ±. Polis ekipleri, 59 iÅŸ yerindeki gÃ¼venlik kameralarÄ±nda yaptÄ±klarÄ± 4 bin saatlik gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ izlemelerinin ardÄ±ndan TIR ve iÅŸ makinelerinde akÃ¼ hÄ±rsÄ±zsÄ±zlÄ±k olayÄ±na karÄ±ÅŸanlarÄ±Â tespit etti.Â

ÅžÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik ekiplerin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda 11 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, 5 akÃ¼ ise ele geÃ§irildi.Â GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 11 ÅŸÃ¼pheli, emniyetteki sorgunusun ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lan 11 ÅŸÃ¼pheliden 5'i tutuklanÄ±rken, 6 kiÅŸi iseÂ adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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