6.5 milyon Liralık 110 kilo uyuşturucu

1- Kaftan astarında

İlk olarak Başakşehir’de bir kargo şirketinde inceleme yapan ekipler, İngiltere’ye gönderilmek üzere bırakılan bir kargo paketini şüpheli buldu. Narkotik köpeklerinin tepki göstermesi üzerine açılan paketten çıkan kaftanlar incelendi. Kaftanların astarlarına 16 kilo afyon sakızı emdirildiği tespit edildi. Ekipler, kargo paketini kargoya veren ve alacak olan kişilerin tespiti için soruşturma başlattı.

2- 1600 km takip

Van’dan İstanbul’a uyuşturucu getirmeyi planlayan bir şebekeyi tespit eden narkotik ekipleri, uyuşturucunun bir TIR’a zulalanarak getirileceği bilgisine ulaştı. Van’dan başlayarak TIR’ı takibe alan polis, İstanbul Arnavutköy’de bu araca baskın yaptı. Dedektör köpeklerin de katıldığı aramalarda TIR’ın dorsesinin ön kısmına saklanmış 80 kilo eroin ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

3- Dr. Met yakalandı

Beyoğlu’nda bir dairede uyuşturucu üretildiği bilgisine ulaşan ekipler adrese baskın yaptı. Adreste 50 yaşındaki İran uyruklu D.A.yı uyuşturucu üretirken yakalayan ekipler, evde ‘kristal eroin’ denilen 15 kilo metamfetamin ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucuları, 50 ayrı kimyasalı kullanarak evde ürettiği belirlenen “Doktor Met” lakaplı İranlı ve yanında bulunan iki kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.