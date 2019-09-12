12.09.2019 - 09:55| İHA
6 araç birbirine girdi! Yaralılar var
Ordu’nun Fatsa ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Ordu karayolu Fatsa Kurtuluş Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi. 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle araçların kapattığı yolda bir süre Samsun-Ordu kara yolu tek şeritten sağlandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rize-Artvin Havalimanı'nda çalışmalar hızlandıTemeli 3 Nisan 2017’de atılan, dolgu çalışmaları ise aynı yılın 16 Eylül tarihinde başlayan ve Türkiye’nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olması planlanan Rize-Artvin Havalimanı’nın 29 Ekim 2020 tarihinde açılabilmesi için çalışmalar hız kazanırken, dolgu çalışmaların yüzde 41'i tamamlandı.