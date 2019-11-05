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05.11.2019 - 18:16 | | DHA

6 gün yaşam mücadelesi verdi ama... Acı haber geldi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde TIR çarpması sonucu ağır yaralanan Hatice Tuncel (49), 6 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

6 gün yaşam mücadelesi verdi ama... Acı haber geldi

Kaza, geçen 30 Ekim Çarşamba günü, Aydoğdu Mahallesi 50'nci Yıl Köprüsü girişinde meydana geldi. Hüseyin Yıldız'ın (50) kullandığı 33 NDG 45 plakalı tırın dorsesi, virajdan dönerken yaya ev kadını Hatice Tuncel'e çarptı.

Yaralanan Tuncel, kanlar içinde yerde kaldı. Yaralıyı görenler kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Tuncel'i ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sonrası gözaltına alınan şoför Yıldız, işlemleri sonrası serbest bırakıldı. 6 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Tuncel, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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