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04.12.2019 - 08:48 | | DHA

6 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

İzmir merkezli 6 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

6 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bu sabah FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında İzmir, Bursa, Kütahya, Kocaeli, Muş ve Çorum'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Haklarında yakalama kararı çıkartılan 25 şüpheliden 12'si gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları belirlendi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında 13 şüphelinin arandığı belirtildi.

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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