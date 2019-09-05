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05.09.2019 - 10:15| AA

6 ilde operasyon! Hepsi gözaltına alındı

Erzincan merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem adliye yapılanmasına" yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

6 ilde operasyon! Hepsi gözaltına alındı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, örgütün mahrem adliye yapılanmasında yer aldıkları belirtilen zabıt katibi ve infaz koruma memurlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karar üzerine harekete geçen Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesindeki ekipler, Erzincan'ın yanı sıra Ankara, Çorum, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gümüşhane'de belirlenen  adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, halen aktif görevde bulunan infaz koruma memuru ve zabıt  katipleri ile sivillerden oluşan 9 şüpheli "örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla  gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda ise bazı bilgisayarlar ile  dokümanlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne  getirildi.

Soruşturma çerçevesinde 2 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

 

 

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