6 kahve alan herkes için 1 fidan dikilecek

Kahve zinciri markası Kahve Dünyası, karton bardak kullanımını azaltmak ve doğaya sahip çıkmak için Yeşil Termos uygulamasını başlatmıştı. Karton bardakla satın almak yerine ‘Yeşil Termos’una altı kahve doldurtmayı tercih eden herkes için bir fidan dikilmesi sağlanıyor. Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Gürece mevkiinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gösterdiği alana toplam 10 bin kızılçam dikilmesi planlanıyor. Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı’nın (TEMA) desteğiyle dikilecek fidanların beş yıl sonra ekosisteme katılacağı ama ormana dönüşmesinin uzun yıllar alacağı öğrenildi. Markanın genel müdürü Kaan Altınkılıç ve TEMA Genel Müdürü Deniz Ataç’ın katılımıyla dikilen ilk fidanlar, Çanakkaleli doğaseverler tarafından sulandı.