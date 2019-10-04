MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem6 kahve alan herkes için 1 fidan dikilecek
04.10.2019 - 07:50 | | GÖKHAN KARAKAŞ Çanakkale

6 kahve alan herkes için 1 fidan dikilecek

Türkiye’nin yeşilinin korunması ve ağaçlandırmanın artırılması için üretilen projelere bir yenisi eklendi.

6 kahve alan herkes için 1 fidan dikilecek

Kahve zinciri markası Kahve Dünyası, karton bardak kullanımını azaltmak ve doğaya sahip çıkmak için Yeşil Termos uygulamasını başlatmıştı. Karton bardakla satın almak yerine ‘Yeşil Termos’una altı kahve doldurtmayı tercih eden herkes için bir fidan dikilmesi sağlanıyor. Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Gürece mevkiinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gösterdiği alana toplam 10 bin kızılçam dikilmesi planlanıyor. Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı’nın (TEMA) desteğiyle dikilecek fidanların beş yıl sonra ekosisteme katılacağı ama ormana dönüşmesinin uzun yıllar alacağı öğrenildi. Markanın genel müdürü Kaan Altınkılıç ve TEMA Genel Müdürü Deniz Ataç’ın katılımıyla dikilen ilk fidanlar, Çanakkaleli doğaseverler tarafından sulandı.

 

Yeniden hayata tutunmak istiyorGaziantep’te 7 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan genç, tedavi görerek sağlığına kavuşmak istiyor. Yetkililerden yardım talebinde bulunan genç, uyuşturucu bataklığından kurtulmak istiyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşinin sevgilisini vuran Nebahat'in son sözü bu oldu!

Eşinin sevgilisini vuran Nebahat'in son sözü bu oldu!

Arka Sokaklar 525. bölümde Engin Müdür ve Savcı arasında gerginlik!

Arka Sokaklar 525. bölümde Engin Müdür ve Savcı arasında gerginlik!

Mucize Doktor 5. bölüm fragmanı yayınlandı!

Mucize Doktor 5. bölüm fragmanı yayınlandı!

Acrob, Mehmetçik’in gözü olacak

Acrob, Mehmetçik’in gözü olacak

Sıradaki Haber